Cattelan: “Scudetto? Inter domina ma Juve favorita. Handanovic calato. Milan? Più rigori che corner”

Alessandro Cattelan, conduttore televisivo e tifoso dell’Inter, è intervenuto in collegamento su Sky Sport per analizzare il successo dei nerazzurri sulla Fiorentina al ‘Franchi‘ nell’anticipo della 21esima giornata di Serie A: “Barella? Mi sono affezionato a lui perché racchiude lo spirito che piace ai tifosi dell’Inter. Dalla partita con la Roma sono convinto che l’Inter è la squadra migliore insieme alla Juventus. Quest’anno l’Inter ha dominato tutte le partite in cui ha giocato. Poi ci sono le partite in cui la squadra riesce a segnarsi da sola. La favorita resta sempre la Juve perché quando hai Cristiano Ronaldo sei favorito.

Handanovic? Quando si ritirerà, la sua carriera parlerà di un grande portiere. Quest’anno è un po’ calato di forma. Una cosa che spinge Conte a non metterlo in discussione è che è bravo con i piedi ed è molto importante per la costruzione. Scudetto? Meglio il decimo della Juve che al Milan. I rossoneri stanno dominando il campionato e ci stanno facendo impazzire. Fantacalcio? Ho speso tutto su Ibra e l’anno in cui il Milan batte più rigori che calci d’angolo lui li sbaglia tutti…”.