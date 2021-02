VIDEO / Fiorentina-Inter 0-2: Barella-Perisic, uno-due mortifero. Le immagini del match

Firenze – Vittoria e primo posto in classifica in attesa della gara del Milan. I nerazzurri approcciano bene dopo lo scivolone in Coppa Italia e tornano a ruggire in campionato strappando tre punti al Franchi contro la Fiorentina. Barella trova l’ennesima prestazione da incorniciare con tanto di eurogol per il vantaggio. Perisic si rivede ai suoi livelli e mette in ghiaccio il risultato con il suo secondo gol stagionale. Vetta della classifica agganciata e testa alla semifinale di ritorno di Coppa Italia di martedi 9 febbraio contro la Juventus.