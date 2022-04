Cattelan: “Juventus-Inter? Gara soffertissima, ma abbiamo sorriso noi. Barella è nel mio cuore”

Intervenuto a 'Supertele', Alessandro Cattelan, conduttore e tifoso dell'Inter, ha commentato la vittoria nerazzurra contro la Juventus

Intervenuto in collegamento con 'Supertele', nuovo programma DAZN condotto da Pierluigi Pardo, Alessandro Cattelan, conduttore e noto tifoso dell'Inter , ha commentato la vittoria nerazzurra a Torino all'Allianz Stadium contro la Juventus:

"L'Inter deve recuperare una partita proprio contro il Bologna. Tutti la danno già per vinta, ma abbiamo visto come non sia affatto facile. La partita contro la Juventus? Bella serata, quello bianconero è uno stadio fantastico. Partita soffertissima, visto che andavamo piano, ma alla fine siamo usciti da lì col sorriso. Barellino ha sempre un posto d'onore nel mio cuore".