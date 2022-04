Di Gennaro: “Irrati? Decisioni strane. Inter, vittoria pesante ma Inzaghi…”

Ospite di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha commentato quanto accaduto ieri sera all'Allianz Stadium nel big match tra Juventus e Inter

Come si spiega che Allegri abbia aspettato fino ad ora per fare una formazione offensiva?

"Ha sempre cercato di fare una squadra offensiva e che dominasse. Va detto che ha avuto anche molti infortuni e forse per questo non ce sempre riuscito. Ieri la partita l’ha dominata e ci sono stati anche tanti episodi. le qualità dell’Inter le ha usate la Juventus ossia la velocità e la ferocia. Ieri la Juventus ha perso una partita davvero fondamentale".

"Secondo me queste difficoltà non dipendono dalla tattica perché Inzaghi non l’ha mai cambiata. Probabilmente è un problema fisico perché i calciatori non sono più brillanti. Questa vittoria, però, è davvero pesante. Per Inzaghi questo scarico nel rush finale è una cosa che ritorna, gli successe anche alla Lazio".