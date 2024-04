Benoit Cauet, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del derby in progrmma questa sera che può valere lo scudetto per i nerazzurri: "Tra tutti i derby, questo è particolare, diciamo le cose come sono. Se l'Inter dovesse vincere... Credo che l'Inter debba giocare il suo gioco, come ha sempre fatto, come Inzaghi l'ha sempre imposto ai suoi giocatori, di essere se stessi, con la stessa mentalità che hanno sempre avuto in questi ultimi anni. Credo che l'Inter cercherà di giocare la partita per segnare.