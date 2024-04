Cauet: “Inter da 10, Inzaghi grande allenatore. Thuram…”

Il mister è cresciuto in questi anni: può diventare un top a livello mondiale o secondo lei lo è già? — "Credo che lui con quello che ha dimostrato sia alla Lazio che all'Inter, dove ha sempre dato e portato qualcosa in termini di gioco e titoli, faccia parte dell'elite dei grandi allenatori in circolazione. Gli mancano ancora determinate esperienze vista la giovane età ma suo percorso in questi anni è stato da grande allenatore".

Da francese si aspettava che Thuram fosse così forte e avesse subito impatto così forte all'Inter? — "Quando Marcus è arrivato in pochi avrebbero scommesso su di lui. È un ragazzo maturo che ha capito subito come mettersi a disposizione, è un ragazzo intelligente che ha cercato di connettersi da subito con il gruppo. Si è messo a disposizione e si è visto. In Germania Thuram non aveva questo rendimento in termini di gol ma non mi stupisce perché lo conosco, ha una padre che è stato un campione e che conosceva il calcio italiano e gli avrà spiegato tante cose".

