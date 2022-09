Serie A, Causio: “Udinese? Le big sono in difficoltà, ma verranno fuori”

Intervenuto ai microfoni di TMW al Festival di Trento, Franco Causio, ex calciatore, ha parlato così della Serie A e di quanto visto nelle prime giornate: "L'Udinese è partita alla grande in un campionato anomalo per il Mondiale. Le big stanno avendo qualche difficoltà, ma alla fine verranno fuori. Col massimo rispetto di Atalante e Udinese è chiaro che ci sia qualcosa che non va".