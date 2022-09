Inter, Zanetti: “Inizia un tour de force, servono risposte. Inzaghi? Gruppo coeso”

A margine dell'evento di oggi al Festival dello Sport di Trento, Javier Zanetti ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti. Queste le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it. "Bisogna ragionare con una visione ampia. Inizia un ciclo di partite ravvicinate e dobbiamo dare risposte. Dispiace che in questi giorni in pochi siano ad Appiano, ma quando torneranno tutti ci sarà un tour de force molto impegnativo e dovremo essere pronti. Abbiamo bisogno di tutti i componenti dell'organico, avendo così tante partite".

"Una partita importante, contro unas quadra che gioca bene e che ha l'impronta dell'allenatore. La prepareremo come sempre fatto".

"Le voci riguardano l'esterno. Internamente il gruppo è sempre stato molto coeso, gli obiettivi sono ben chiari. L'importante è lavorare e sapere che tutti dobbiamo dare qualcosa in più. Nulla è compromesso, le competizioni sono appena iniziate. C'è tutto il tempo per recuperare".

"C'è bisogno di prestazioni che ti fanno avvicinare al successo e c'è bisogno in un momento del genere di grande mentalità e personalità. Tutti dobbiamo dare qualcosa in più, non è soltanto un problema di giocatori. Il problema è di tutta l'Inter e bisogna superare il momento di difficoltà che ti fa diventare più forte".