Le Parisien – Cavani, le vacanze stanno finendo. Atteso a Parigi, poi l’addio

Lui stesso ha pubblicato le immagini delle attività alle quali si sta dedicando mentre attende di poter tornare in Francia. Le Parisien spiega che Cavani si trova a Salto in Uruguay, al confine con l’Argentina, dove ha un ranch. Ne ha approfittato per dedicarsi ai suoi hobby, come la pesca, in compagnia del fratello Christian che si occupa giornalmente della sua proprietà. Le vacanze stanno ormai finendo. Cavani è atteso tra due settimane e mezza per il ritorno agli allenamenti. Il suo contratto scade il 30 giugno ma sicuramente troverà – almeno stando al quotidiano francese – un modo per prolungarlo anche per partecipare alla prossima Champions. Prima dell’addio al PSG confermato dal riscatto di Icardi.