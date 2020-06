Il campo è il suo posto e anche la sua passione. E forse è facile, quando sei nel tuo ambiente, adattarsi a vari ruoli. Edinson Cavani stavolta su un campo c’è entrato per falciare l’erba come ha raccontato lui stesso in un video pubblicato sui social. In attesa di riprendere la preparazione con il PSG in vista della Champions di agosto e in vista di un nuovo contratto, magari con l’Inter, l’uruguaiano si è dedicato ad una passione speciale.