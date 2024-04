Alberto Cavasin, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” su TMW Radio per commentare vari temi: "Che idea mi sono fatto sulle panchina in Italia? In questo momento non la situazione sembra questa. Tra un mese, però, potremmo avere una classifica delineata e quindi potremmo vedere programmare con lo stesso allenatore. Quando si cambia allenatore si deve ricominciare e tutto diventa più difficile. Se Pioli rimane al Milan, secondo me, è un vantaggio ma deve avere piena fiducia. Se ci sono dei dubbi per esempio dopo un mese rischia di andare a casa. Sarà il campionato a dirci quali momenti ci saranno”.