La risposta è in un tecnicismo, tutt’altro che banale: a dare la sanzione sarà il giudice Mastrandrea, come avviene quando c’è un’espulsione, perché l’eventuale insulto razzista sarebbe un fatto di campo rilevato dall’arbitro nel suo referto. La Penna, direttore di gara in Inter-Napoli, non ha ascoltato la frase incriminata, ma ha parlato coi giocatori e registrato l’episodio, e in questo caso il procuratore si limita a un’indagine su delega del giudice. Chiné ha già inviato la relazione degli ispettori federali presenti a San Siro e nelle prossime ore ascolterà Acerbi, Juan Jesus e probabilmente altri loro colleghi. Con la solita modalità: in videocollegamento, con altri colleghi in presenza accanto alla persona interrogata. Nel frattempo, in Via Campania hanno già acquisito gli audio dei dialoghi tra la squadra arbitrale e quelli con il Var. Secondo quanto filtra, il fascicolo non dovrebbe essere chiuso prima di lunedì", si legge.