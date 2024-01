CdS – Djalo, la Juve ha accelerato: bianconeri davanti all’Inter per un motivo

Un più che possibile obiettivo di mercato sta sfumando per l'Inter. I nerazzurri avrebbero voluto accoglierlo in estate, ma c'è chi spinge per metterlo subito sotto contratto. Si legge sul Corriere dello Sport: "La Juventus ha accelerato ed è a un passo da Tiago Djaló. Sarà il difensore portoghese il primo colpo di gennaio. L'intesa con il Lilla era già stata annodata: 3,5 milioni più bonus e il 10% della eventuale futura rivendita. Restava da portare al traguardo la trattativa con il giocatore, entrato nell’orbita Inter per la prossima stagione.

I nerazzurri, infatti, si erano portati avanti per sfruttare il mancato rinnovo di contratto del centrale e aggiudicarselo a parametro zero. La Juve però ha fiutato l’affare e ha messo la freccia: ha riconosciuto al Lilla un indennizzo sostenibile visto il periodo e ha prospettato a Djaló la possibilità di incominciare subito l’avventura italiana, così da tornare più in fretta in campo dopo il grave infortunio al ginocchio dello scorso marzo che lo ha tenuto ai margini per tutto il 2023.