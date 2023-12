CdS – Inter-Bologna, c’è un imperativo oltre quello sugli infortuni

Le scelte di formazione vanno in quella direzione lì. Simone Inzaghi, per quanto possibile, vuole dare un po' di riposo a chi ha giocato di più. Inter-Bologna è molto importante per il tecnico, ben consapevole però dell'alto minutaggio di diversi elementi della rosa fino a questo momento. Da questo punto di vista, serve massima attenzione, come sottolinea anche il Corriere dello Sport:

"Con Sanchez ancora in infermeria – lavora per il Lecce assieme a De Vrij -, sarà Lautaro, che aveva riposato la scorsa settimana in Champions, contro la Real Sociedad, ad affiancare Arnautovic. Ma sarà comunque staffetta in corsa tra il Toro e Thuram: l'imperativo non è solo evitare qualsiasi rischio di infortunio, ma anche di gestire sforzi e fatica".