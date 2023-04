Cds – Inter-Fiorentina, pagelle: Lukaku da 4,5, bene Bellanova. Inzaghi? Come al solito…

Nelle pagelle del Corriere dello Sport su Inter-Fiorentina, nei nerazzurri è Romelu Lukaku il peggiore. Per l'attaccante belga 4,5: "Fisicamente riesce spesso a spuntarla contro Igor e quando ha campo mostra una gamba confortante. Ma non può ciccare il pallone in quel modo, con la porta spalancata. E non è l’unico gol fallito...".