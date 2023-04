Gds – Inter, Inzaghi out a giugno senza miracolo Champions. Rischio esonero in 3 gare

Simone Inzaghi, con ogni probabilità, non sarà l'allenatore dell'Inter nella prossima stagione. Ma rischia l'esonero in caso di crollo

L'avventura di Simone Inzaghi all'Inter è arrivata al capolinea. Ne è convinta la Gazzetta dello Sport, che parla di un "miracolo" per salvare la panchina del tecnico. E si parla di giugno. Ma anche l'ipotesi esonero non è del tutto esclusa. Saranno decisive, in questo senso, le prossime tre partite contro Juventus, Salernitana e Benfica. Praticamente due obiettivi su tre da giocarsi in una settimana.

"La società è sempre più contrariata dai ripetuti passi falsi della squadra: le prossime tre partite, se negative, potrebbero essere le ultime di Simone Inzaghi. Il problema è che nemmeno lo straordinario obiettivo dei quarti di finale europei - eccezionale in sé - in questo momento può valergli una conferma. Per il club e per la dirigenza è infatti il campionato che fa da traino, che prima impone con evidenza lo status nel panorama nazionale e pone poi le basi per la stagione successiva".