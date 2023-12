CdS – Inter, Inzaghi aveva azzeccato la mossa per cercare superiorità numerica

Perché fino a pochi minuti dalla fine del Bologna quasi non c'era stato traccia in campo. Si sprecheranno i complimenti nei confronti di Thiago Motta per il passaggio del turno di Coppa Italia, ma l'Inter la sua onesta partita l'aveva fatta e la stava anche portando a casa con merito. Qualcosa è andato storto, ma il piano di Inzaghi era sembrato più che valido. Torna su quello il Corriere dello Sport: