CdS – Inter, per Arnautovic chance sprecata: due grosse occasioni contro la sua ex

Poteva e doveva andare meglio. Marko Arnautovic in Inter-Bologna si è giocato un'ulteriore chance per provare a scalare le gerarchie, ma la gara di Coppa Italia non ha fatto altro che confermare la distanza di rendimento tra i titolari nerazzurri in avanti e le rispettive alternative. L'austriaco ha poi lasciato il campo a testa bassa, come sottolinea il Corriere dello Sport che ripercorre la sua gara: