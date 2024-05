Possibile passerella per Raffaele Di Gennaro, stasera, contro il Verona. Lo spiega nella sua edizione odierna il Corriere dello Sport: "Il terzo portiere nerazzurro è previsto che faccia il suo debutto con la prima squadra, giocando uno spezzone dell’ultima partita stagionale. A partire titolare sarà Audero mentre dei titolarissimi dal 1’ dovrebbero giocare soltanto Acerbi, Calhanoglu, Barella e Thuram, quest’ultimo in coppia con Arnautovic. Inevitabilmente poi le carte verranno mescolate a gara in corso, prima che cali definitivamente il sipario".