"Buchanan? Non avevo dubbi. Per tanti era un mistero: è arrivato a gennaio per coprire il buco di Cuadrado, altrimenti sarebbe arrivato in estate. In questi mesi ha imparato cosa vuol dire stare all'Inter e dall'anno prossimo farà parte delle rotazioni. E' bravissimo in fase offensiva, deve migliorare in fase difensiva ma è un ragazzo sveglio che impara velocemente. Voglio vedere se continuerà a giocare a sinistra o se tornerà sulla destra. Deve ancora ambientarsi un po', è timido, ma ci sono buoni segnali. Arnautovic? La verità è che la società è contenta di quello che ha fatto, anche fuori dal campo. Chiaro che ci vogliono i gol, ma anche una dimensione di gruppo ottimale. E lui ha contribuito in questo. Io non so se resterà, ma nessuno in questo momento sta pensando di cacciarlo a calci da Appiano. Probabilmente ci vorrà una quinta punta, ma non è detto che Inzaghi non voglia trattenerlo, anzi.