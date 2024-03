In linea di massima l’idea è quella di inserirlo gradualmente, facendolo tornare titolare sabato prossimo a Bologna e mettendolo così in rampa di lancio in vista della trasferta a Madrid per l’assalto ai quarti. Rispetto alla prudenza adottata con tutti i reduci dagli infortuni, Inzaghi in questa stagione solo una volta ha derogato alla sua abitudine ed è successo con Lautaro all’Epifania (titolare contro il Verona) dopo appena due gare saltate.