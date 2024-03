Il gol in Nazionale gli manca dal 23 settembre 2022. Sono 16 partite, per l'esattezza. Lautaro Martinez con la maglia dell'albiceleste è lontano parente di quello visto finora all'Inter. E dopo l'ultima amichevole il Toro ha sbottato, come racconta anche il Corriere dello Sport: "Lo sfogo è arrivato dopo aver disputato la sedicesima partita senza trovare il gol con la maglia dell’Argentina. Il caso è aperto visto che Lautaro Martinez non si è sbloccato nemmeno nella notte tra venerdì e sabato, quando è rimasto in campo per 90’ e l’Albiceleste ha battuto 3-0 El Salvador con i centri di Romero, Enzo Fernandez e Lo Celso. A quest’ultimo l’assist è arrivato proprio dall’interista, ma non è bastato per scongiurare la reazione stizzita nel dopo gara".