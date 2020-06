“Inguaiato”. È il titolo principale del Corriere dello Sport che si riferisce a Maurizio Sarri e alla seconda sconfitta in una finale, Supercoppa e Coppa Italia. In esclusiva c’è anche un’intervista a Claudio Ranieri. Conte affronterà l’ex allenatore nerazzurro nella prima gara di campionato, contro la Samp. E proprio il tecnico blucerchiato dice: “Incontreremo Roma e Inter? Sarà dura. Fonseca è super e l’Inter è tosta”.