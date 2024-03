Ceccarini: “Zielinski sarà dell’Inter: il Napoli già monitora il sostituto”

"Il Napoli sta facendo le sue valutazioni anche per quanto riguarda il post Zielinski, che a partire dalla stagione 2024/2025 vestirà la maglia dell’Inter. È evidente che non sarà semplice trovare un giocatore con queste caratteristiche ma il giro d’orizzonte è già iniziato. Un profilo monitorato è Sebastian Szymański (classe 1999) del Fenerbahçe. Trequartista ma con una fase realizzativa da centravanti: per lui finora nove reti e altrettanti assist in Süper Lig. Una dote dimostrata già l’anno scorso quando vestiva la maglia del Feyenoord. Insomma un’opzione da non trascurare".