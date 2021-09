Ceccarini: “Dopo Lautaro, l’Inter lavora per Brozovic e Barella. Le mosse di Marotta”

Dopo il rinnovo di Lautaro toccherà poi a Brozovic e Barella. Ne ha parlato su Tmw l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini

Dopo la chiusura del mercato in casa Inter si pensa ai rinnovi. Dopo quello di Lautaro , per cui sembra esserci l'accordo totale, toccherà poi a Brozovic e Barella. Ne ha parlato su Tmw l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini:

"Ormai l’accordo è stato raggiunto sulla base di 6 milioni di euro a stagione. L’attaccante argentino si legherà al club nerazzurro fino al 2026. Marotta e Ausilio lavorano anche su altri fronti. In agenda ci sono due appuntamenti importanti con Brozovic e Barella. Per quanto riguarda il centrocampista croato l’obiettivo è cercare un’intesa visto che il suo contratto scade nel 2022. I contatti sono già avviati da tempo. Anche per Barella le parti sono già al lavoro da qualche mese. Nicolò è un punto di riferimento importante e la volontà della società è accontentarlo e blindarlo il prima possibile. Attualmente Barella guadagna 2,5 milioni di euro l’anno, l’Inter è pronta fargli firmare un rinnovo con un sostanzioso adeguamento di ingaggio che dovrebbe arrivare a 4,5 milioni".