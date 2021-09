Inter: Lautaro-Correa, il duo anti-Real. Inzaghi ha un’opzione in più per la CL

I due argentini si sono messi in mostra accanto a Messi "che benedice il tandem" che potrebbe affrontare in Coppa il club spagnolo

Hanno giocato insieme a Lionel Messi e a vederli esultare così, tutte e tre, a qualcuno sarà saltato in mente cosa potrebbe essere stato se avessero giocato tutti e tre nell'Inter. Fantasia pura, ma i sogni aiutano a vivere meglio. La realtà però dice che Lautaro Martinez e Correa sono gli attaccanti di Inzaghi e nella gara con il Venezuela, segnando entrambi, hanno mandato il loro messaggio all'allenatore nerazzurro.

"Dovrà aspettare fino alla fine della prossima settimana per riabbracciare i suoi argentini, ma che potrebbe riaverli con un ’ abbondante carica di entusiasmo. Alla ripresa del campionato, contro la Sampdoria, i due con ogni probabilità si accomoderanno soltanto in panchina, visto che si vedranno ad Appiano solo a ridosso del match. Saranno pronti, però, per giocare insieme dall’inizio la sfida con il Real Madrid, in Champions", si legge sul Corriere dello Sport.

La LuLa all'Inter ha dominato per due anni, con Sanchez che di tanto in tanto è riuscito a trovare il suo spazio. Ora Lukaku è partito e l'attacco nerazzurro è cambiato. Sono arrivati Dzeko e Correa e in questo modo il tecnico ha più caratteristiche a disposizione e può sfruttare diverse combinazioni. Loro due, con Lautaro, hanno segnato finora 4 gol e se si pensa alle Nazionali sono 7 i gol segnati in questo periodo dai tre attaccanti interisti.

Ovviamente mancano i gol del belga, sono stati in 95 partite 64, e quel gap dovrà essere colmato in qualche modo. Lautaro dovrà caricarsi addosso il peso dell'attacco nerazzurro: l'anno scorso ha segnato 17 gol, può puntare almeno a 20 centri. Dzeko sarà chiamato a segnare di più rispetto ai 7 gol segnati nella scorsa stagione e a Correa verrà chiesto di fare uno step in più. A servizio degli altri attaccanti ma brillando anche nella fase realizzativa. Inzaghi lo conosce bene e lui conosce bene. Il binomio può funzionare.

