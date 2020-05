Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Cerezo, ex centrocampista di Sampdoria e Roma, ha parlato anche di un suo illustre connazionale come Gabigol, ceduto nell’ultima sessione di mercato di gennaio dall’Inter al Flamengo per poco meno di 20 milioni di euro. Ecco le sue dichiarazioni:

“Gabigol. Ma se il Flamengo lo ha già comprato non tornerà in Italia. In questa seconda esperienza in Brasile si è sviluppato: è veloce, finalizza bene“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)