Ag Gabigol: “Era tristissimo per non aver giocato all’Inter. Tornare in Europa? Decide…”

Intervenuto ai microfoni di Fox Sports Brasil, Wagner Ribeiro, agente di Gabigol, ex centravanti dell’Inter ceduto a gennaio a titolo definitivo al Flamengo, ha parlato così del momento del ragazzo e di un possibile ritorno in Europa del classe ’96: “Era molto triste per non aver giocato all’Inter. Al Santos si sentiva a casa, oggi è al suo apice al Flamengo. Molti club in Europa però cercano Gabigol. Non aver fatto bene in Europa può interferire? Può. Ma chi lo vede al Flamengo può tranquillamente pensarla diversamente. Un ritorno in Europa? C’è il mercato, ma chi decide è lui e la sua famiglia”.