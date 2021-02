Cerruti: “Milan oltre le sue possibilità: derby darà risposte. Scudetto? L’Inter è la più forte, poi…”

Le dichiarazioni del giornalista ai microfoni di TMW Radio sul Milan e l'Inter nella settimana verso il derby

Il giornalista Alberto Cerruti è intervenuto in collegamento con TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà': "Il ko del Milan? Non credo sia solo un fatto di concentrazione perché sarebbe grave. Il Milan aveva due settimane libere da impegni, ma non sono servite. Credo che i motivi siano altri. Credo sia andato al di sopra delle sue possibilità. Un giudizio definitivo sarà possibile darlo nelle prossime settimane. Il derby darà qualche risposta in più".