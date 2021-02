Sky – Inter, Conte sulle orme di Mourinho: numeri a confronto

Era dalla stagione 2009-2010 che i nerazzurri non si trovavano primi in classifica nel girone di ritorno: scatta il paragone

Antonio Conte ha conquistato cinquanta punti con l'Inter in questa stagione e valgono la vetta della classifica. Nel girone di ritorno non succedeva dal 2009-2010 che i nerazzurri fossero primi in Serie A. E così è facile ripensare alla squadra di Mourinho. A Skysport hanno fatto un confronto tra le formazioni dei due allenatori.