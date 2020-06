Cerruti (GdS): “Inter, ora solo due titoli alla portata di Conte. E in Coppa Italia…”

Il giornalista Alberto Cerruti, nel corso di un editoriale sulla Gazzetta dello Sport, ha ribadito l’importanza della Coppa Italia anche e soprattutto per l’Inter:

“Dieci anni fa, proprio questo trofeo, sollevato a Roma, ha fatto da apripista allo storico “triplete” dell’Inter, l’unica nostra squadra capace di conquistare nella stessa stagione Coppa Italia, scudetto e Champions. Nei giorni scorsi i protagonisti di allora hanno giustamente ricordato quell’impresa che oggi appare ancora più esaltante, perché al massimo i titoli rimasti a portata di Conte sono “soltanto” due, dopo il precoce arrivederci alla Champions. E allora, visto che il traguardo della Coppa Italia arriva prima dello scudetto, l’Inter farebbe bene a concentrarsi su questo obiettivo doppiamente importante. Prima di tutto perché non sarà facile ribaltare a Napoli la sconfitta subita all’andata e poi perché un eventuale successo in finale, tra l’altro contro uno dei suoi rivali storici, Juventus o Milan, sarebbe la ripartenza ideale dopo l’ultimissimo “titolo”. Mentre in campo internazionale l’Inter è ferma al 3-0 nel Mondiale per club contro i congolesi del Mazembe ad Abu Dhabi, a fine 2010 nel giorno dell’addio di Benitez, in assoluto l’ultima festa è stata proprio in Coppa Italia. Per la serie “come passa il tempo” era il 29 maggio 2011, al posto di Benitez c’era Leonardo e l’avversario nella finale di Roma era il Palermo, battuto 3-1 con doppietta di Eto’o e gol finale di Milito, l’uomo del “triplete” per chiudere in tutti i sensi un ciclo”.