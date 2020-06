Coppa Italia venerdì 12 giugno? Serve l’ok del Governo. Inter insoddisfatta: tre partite in 10 giorni

Il calcio in Italia ripartirà con la coppa nazionale. Sarà la Coppa Italia a segnare la ripresa delle competizioni ufficiali, poi in seguito la Serie A. Ancora non è chiaro il giorno delle semifinali.

“Le date uscite dal grande vertice di giovedì scorso con il governo avevano portato a cerchiare sul calendario sabato 13 e domenica 14 giugno, con un week-end d’anticipo sulla Serie A. La richiesta che la Lega ha di nuovo girato al governo è quella di anticipare di 24 ore, con le prime semifinaliste in campo già venerdì 12. Oggi il ministro dello Sport Spadafora dovrebbe far conoscere la sua risposta: serve un ulteriore concessione del governo al divieto di eventi sportivi oggi esteso al 14. Non molte le chance di invertire l’ordine delle semifinali, prima Napoli-Inter, poi Juventus-Milan. Le milanesi restano in ogni caso insoddisfatte. Non cambia la sostanza della questione sollevata giorni fa, riguardo una ripartenza esageratamente faticosa. Alle semifinali ed eventuale finale, i nerazzurri aggiungeranno anche il recupero di domenica 21 contro la Samp: tre partite in dieci giorni dopo tre mesi di stop forzato. L’orario delle gare di Coppa Italia sarà in ogni caso le 20.45″, si legge su La Gazzetta dello Sport.g