César a Inter TV: “Io innamorato di Barella, Thuram fantastico. Frattesi? Inzaghi sta…”

César Aparecido , ex giocatore dell' Inter , ha analizzato la gara in programma a San Siro contro il Verona : "L'approccio sarà importantissimo, non bisognerà trascurare nulla. E' una partita tosta. Le squadre di medio bassa classifica danno tutto contro le big, sono le partite che aspettano tutto l'anno. L'Inter deve fare l'Inter. Io sono innamorato di Barella, ha un modo di ragionare futuristico e visionario. Acerbi nella difesa, da quando è arrivato, è importantissimo. Non me lo aspettavo. E poi questo innesto di Thuram è stato fantastico. Giocatore potente e generoso. Sostiene con Lautaro la nostra forza davanti".

"Si vede tutta la mano di Inzaghi. Gestire un gruppo così ampio non è facile, per esempio tenere fuori Frattesi. L'Inter ha un centrocampo top. Frattesi può solo crescere, Simone lo sta gestendo benissimo. Carlos Augusto? Inzaghi è molto bravo a gestirli, a inserirli nel momento giusto per tenere in piedi la squadra tutta la gestione. Carlos ha dato la risposta giusta di un investimento fatto, questo ragazzo ha la fiducia dello staff e della società. Ricordo più bello all'Inter? Il famoso scudetto di Parma, l'ultima giornata Ibra era fuori e la Roma ci aveva sorpassato. Poi è entrato Ibra e abbiamo vinto lo scudetto. Soffertissimo. Questa è l'Inter. Per questo è importante avere cambi per tenere le stagioni vive", ha concluso César.