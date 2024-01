Intervenuto ai microfoni di Pressing, Graziano Cesari , ex arbitro, ha analizzato così gli episodi tanto discussi in Fiorentina-Inter:

"Gol di Lautaro? Lautaro tiene a distanza di gioco Parisi che non fa altro che aggrapparsi a Lautaro. Il contatto a mio parere è assolutamente normale, fa bene il VAR a convalidare la rete. E il calcio d'angolo c'era, bravissimo Aureliano perché non era facile vedere il tocco di Faraoni nell'azione prima, Faraoni anticipa Carlos Augusto. Ranieri e Bastoni? I due giocatori sono allacciati, non smettono mai di trattenersi. Non fatevi trarre in inganno da Bastoni che si gira, c'è un'immagine che mostra quanto sia importante la spinta di Ranieri"