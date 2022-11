Cessione Sampdoria, ore decisive per l’offerta dal fondo Usa

L'offerta del fondo Usa per l'acquisto della Sampdoria non c'è ancora, ma potrebbe arrivare nelle prossime ore

L'offerta del fondo Usa che sta dialogando con l'advisor Lazard per l'acquisto della Sampdoria non c'è ancora. Ma sono ore decisive per arrivare ad una soluzione definitiva anche perché il 14 dicembre c'è l'assemblea degli azionisti della società blucerchiata. Sarà una tappa determinante per il futuro del club con la richiesta da parte del Cda all'azionista di maggioranza di ricapitalizzare.