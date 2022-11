Caressa: “Alla Samp do 4, niente scossa da Stankovic. Ho l’impressione che…”

“Alla Sampdoria do 4 per ora e poteva anche essere di meno. Ho l’impressione che la squadra vada in campo già sconfitta. Stankovic non è riuscito a dare la spinta emotiva attesa e credo influisca tantissimo la vicenda societaria. La squadra non dà segnali di ripresa, tutti i giocatori hanno inciso meno di quanto ci si aspettasse all’inizio”, le sue dichiarazioni.