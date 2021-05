Champions League, il Manchester City è la prima finalista: eliminato il PSG di Icardi

Il risultato della gara di ritorno della semifinale di Champions League con la vittoria del Manchester City sul Paris Saint-Germain

All'Etihad decide una rete di Riyad Mahrez, che con un gol per tempo manda ko la squadra di Mauricio Pochettino. Nulla da fare per Mauro Icardi, in campo per 62 minuti con una prova opaca. Espulso nella ripresa Di Maria.