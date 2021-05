Berti: “Inter, che goduria. Sogno Milan e Juve fuori dalla CL. Conte resti. E voglio De Paul”

Gioia incontenibile per Nicola Berti, che ha espresso tutta la sua soddisfazione per lo scudetto conquistato dall'Inter

Gioia incontenibile per Nicola Berti. L'ex centrocampista dell'Inter , intervistato da Il Giornale, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il grande traguardo raggiunto dai ragazzi di Antonio Conte. Tra presente e futuro, Berti ha parlato anche del prossimo mercato:

SOGNO - "Onestamente il sogno sarebbe che Milan e Juventus non andassero in Champions League (ride; ndr). Poi mi rendo conto che è un po' troppo ma in realtà devono stare attente entrambe".

GODURIA - "Uno scudetto in più del Milan? Questa è una cosa bellissima, che goduria. Non ci avevo nemmeno pensato ma rende il tutto ancora più bello".

MERCATO - "Io uno come De Paul non me lo lascerei sfuggire, è da prendere. In attacco bisogna prenderne uno con le caratteristiche giuste per sostituire degnamente Lukaku quando manca".