Il Real Madrid è la seconda finalista della Champions League 2023/24: le merengues battono 2-1 in rimonta il Bayern Monaco al termine di una gara incredibile e staccano il pass per Wembley, dove affronteranno il Borussia Dortmund.

Decisiva l'intuizione di Carlo Ancelotti, che a 10 minuti dalla fine e sotto di un gol mette in campo Joselu: l'attaccante spagnolo segna una doppietta in 3 minuti e fa impazzire il Bernabeu. Grandissima amarezza per i tedeschi, che al 69' si erano portati in vantaggio con Davies e già assaporavano il remake della finale del 2013 contro i rivali storici del Borussia Dortmund.