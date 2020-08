Il Chelsea applaude Moses: “Ha raggiunto le semifinali di EL con l’Inter. Impatto vivace”

Victor Moses è un giocatore di proprietà del Chelsea. L’Inter lo ha preso in prestito a gennaio e poi è stato chiesto e ottenuto il prolungamento fino a fine agosto. Il club londinese ha accettato di fargli completare la stagione in nerazzurro. In un tweet la società ha sottolineato con un applauso l’obiettivo raggiunto dal giocatore con la squadra di Conte, la semifinale di Europa League.

Sul sito ufficiale del club inglese si legge:

La stagione di Victor Moses in prestito all’Inter proseguirà nell’ultima settimana di questa stagione, dopo che gli italiani sono riusciti a centrare le semifinali di Europa League. La squadra di Antonio Conte ha vinto lunedì sera contro il Bayer Leverkusen dopo una gara divertente in cui sono stati segnati tre gol e sono stati tolti all’Inter due gol dal Var. Alla fine l’Inter ha perso 2-1 e affronterà lo Shakhtar in semifinale. Moses è partito in panchina per la quarta partita consecutiva ma ha avuto un impatto vivace dopo essere stato inserito per l’ultima mezz’ora, ha quasi segnato il terzo gol dei nerazzurri ma è stato fermato dal portiere avversario. L’ex Blues Romelu Lukaku aveva in precedenza segnato per i nerazzurri portando la gara sul 2-0 dopo il primo gol di Nicolo Barella. Kai Havertz aveva ridotto lo svantaggio dei tedeschi. Gli uomini di Conte, secondi in classifica in Serie A in questa stagione, affronteranno gli ucraini nella semifinale che si giocherà lunedì 17 agosto.

(Fonte: chelseafc.com)