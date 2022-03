Chelsea, in tanti vogliono cambiare aria: Christensen e Azpilicueta vicini al Barça

Con la difficile situazione all'interno dei Blues, è cominciata la fuga di talenti da Stamford Bridge

Il futuro del Chelsea è sempre più incerto, a causa dell'addio del patron russo Roman Abramovich, che peraltro non può vendere le azioni del club per le note vicende legate all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, e pertanto è cominciata la fuga di talenti da Stamford Bridge. Sono in tanti a voler cambiare aria, molti dei quali avrebbero dovuto discutere il proprio rinnovo contrattuale.