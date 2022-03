Il Chelsea batte il Norwich 3-1: Lukaku in campo solo negli ultimi 5 minuti

Ennesima panchina per l'ex attaccante nerazzurro

Seconda vittoria consecutiva per il Chelsea che coincide con la seconda panchina per Romelu Lukaku. La squadra di Tuchel questa sera ha battuto per 3-1 il Norwich grazie ai gol di Chalobah, Mount e Havertz. Se con il Burnley aveva visto l'intera gara dalla panchina, col Norwich Big Rom è entrato in campo solo negli ultimi 5 minuti di gara. "Momento non facile per lui, non gli piace la situazione", aveva dichiarato prima della gara il tecnico dei Blues. Di sicuro l'ennesima panchina non migliorerà l'umore dell'attaccante belga.