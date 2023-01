Avv Chiacchio: “Importanza decisiva del libro nero di FP. Difficili altre condanne così”

L’avvocato Eduardo Chiacchio, firma storica dei processi sportivi e difensore del Novara nel caso plusvalenze, analizza le motivazioni della Corte d’Appello federale sulla penalizzazione di 15 punti alla Juventus e gli scenari in vista dei prossimi giudizi. Queste le parole dell'avvocato a Repubblica:

«Ne vedo tre: le dichiarazioni sostanzialmente confessorie rese dai dirigenti della Juve nelle intercettazioni. Non solo da quelli che occupavano posizioni apicali, ma anche chi si interessava di aspetti di carattere amministrativo. Poi, la Corte spiega cosa significhi “plusvalenza artificiale”. Aggettivoutilizzato, tra l’altro, dagli stessi dirigenti della Juve. Terzo aspetto, una valenza decisiva e determinante viene conferita al famoso “Libro Nero di FP” che a avviso della Corte costituisce un documento dall’interpretazione inequivocabile»

«Secondo la Corte, le intercettazioni, i manoscritti, il “Libro Nero”, la documentazione acquisita dalla Procura di Torino, non coinvolgono direttamente le altre società. Ma solo di rimando. Quindi, non esiste prova di una loro responsabilità».

La sentenza sarà attaccabile al Collegio di Garanzia del Coni?

«Qualunque sentenza è attaccabile, non esistono decisioni inattaccabili. Certo, la Corte supera in maniera convincente le eccezioni preliminari, sollevate dalla difesa della Juventus, sulla presunta tardività del ricorso per revocazione. Questo è un nodo essenziale, nell’ambito della linea difensiva. Ma questa eccezione sarà di certo riprodotta davanti al Collegio di garanzia».