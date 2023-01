Skriniar, nessun rilancio del Psg. Per l’Inter il mercato è chiuso, ma da Parigi…

"Inter e Psg non hanno raggiunto alcun accordo per Milan Skriniar. Di più: da Parigi non è arrivato il rilancio che il club di Zhang si aspettava. Tanto che la stessa società nerazzurra a tarda serata ha fatto filtrare il messaggio di un mercato ormai chiuso. E di uno Skriniar destinato dunque a restare a Milano. Ma è il mercato, la prudenza non è mai abbastanza. Le certezze possono venire meno nel giro di poche ore, gli affare sfumati possono riaprirsi nel giro di una telefonata. E dunque fino alle 20 di stasera - magari qualche ora in meno, considerato l’impegno in Coppa Italia contro l’Atalanta - è giusto tenere in piedi qualsiasi scenario", spiega La Gazzetta dello Sport.