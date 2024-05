Le parole dell'ex bianconero: "Penso che l’Inter sia la squadra più forte, senza dubbio. Logico abbia vinto. Per me può aprire un ciclo"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus, ha parlato così della vittoria dello scudetto da parte dell'Inter: "Penso che l’Inter sia la squadra più forte, senza dubbio. Logico abbia vinto. Per me può aprire un ciclo nei prossimi due anni, sarà dura per tutti anche perché Milan e Napoli, a quanto leggo, quasi sicuramente cambieranno allenatore: in sei mesi sono cambiate o cambieranno quasi tutte le panchine, impressionante. E il primo anno con un nuovo allenatore è sempre complesso".