Sono ore frenetiche per Steven Zhang. A quattro giorni dalla scadenza del prestito con Oaktree, gli avvocati di Suning e di Pimco hanno lavorato giorno e notte per completare i documenti non senza attriti come sottolinea Tuttosport. Per il quotidiano Raine Group e Goldman Sachs da tempo lavorano al dossier e vanno registrati interessi sauditi che potrebbero concretizzarsi una volta che Suning avrà scavallato la scadenza del 20 maggio.