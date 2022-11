L’ex arbitro Chiesa: “Inter-Bologna, Colombo non male ma sbaglia a valutare due episodi”

Massimo Chiesa, ex arbitro, ha parlato a calciomercato.com dell'arbitraggio di Colombo in Inter-Bologna, match finito 6-1

"Non arbitra male, però sbaglia a valutare due episodi: il fallo di Lucumì su Lautaro dal quale nasce il secondo gol dell'Inter (punizione di Dimarco, ndr) per me non c'era; non ha visto neanche il fallo di mano di Sosa che poi gli segnala il Var".