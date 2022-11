Moviola Inter-Bologna, CdS: “Colombo bocciato. Fallo su Lautaro? Invenzione che…”

Il Corriere dello Sport in edicola oggi boccia l'arbitraggio di Colombo (voto 5) in Inter-Bologna. Ecco il commento

"Non sufficiente la partita di Colombo, eppure facilissima: al di là dell’OFR (forse coperto, ma tocco di mano chiaro), errore grave la punizione del 2-1, che non incide sul risultato finale, ma sull’andamento momentaneo della gara sì. Tanti 6 gialli, troppe le ramanzine in campo con richiami plateali, non siamo ancora a quei livelli. Cose facili no? Il contatto fra Lucumì e Lautaro è di gioco, chiamarlo fallo è un’invenzione, il rossoblù prende anche il pallone, Colombo avrebbe dovuto far proseguire. La conseguenza è una bella mass confrontation, con Medel e Lautaro più nervosi di tutti"