L’ex arbitro Chiesa su Inter-Sassuolo: “Fallo su Calhanoglu, gol di Raspadori da annullare”

Intervenuto a Calciomercato.com, l'ex arbitro Massimo Chiesa ha detto la sua sulla direzione di gara di Fourneau in Inter-Sassuolo

"Sul gol di Raspadori, Berardi commette fallo su Calhanoglu: l'arbitro vede il pallone che si muove e si fa ingannare dal cambio di direzione, ma l'attaccante del Sassuolo prende prima la gamba del turco e poi la palla. Il fatto che non incida sul risultato non vuol dire non sia un errore. Bello il gol di de Vrij, ma è stato giusto annullarlo per fallo di mano di Dimarco".