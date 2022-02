Sconcerti: “Sassuolo piccolo Liverpool. Inter non più forte delle altre, ma…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Sassuolo

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Sassuolo e ha detto la sua sulla lotta scudetto. "Per quanto riguarda lo Scudetto, è vero che l’Inter si è dimostrata vulnerabile, ha perso tre partite nelle ultime sei. L’Inter non è chiaramente più forte delle altre, ma probabilmente lo resta visti gli altri risultati. L’attacco dell’Inter è ancora il migliore del campionato, ma ci sono anche gli avversari. Il Sassuolo è un piccolo Liverpool, se lo lasci giocare ti incanta".

"Chi vincerà questo campionato non sarà una grande squadra ma una buona squadra. Dobbiamo accontentarci di vincere. Questo non è un campionato social, anzi questo campionato rende stanchi anche i social. La Salernitana ha giocato bene, il Milan non ha giocato. Senza alcuni giocatori viene meno la forza del Milan".